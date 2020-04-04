İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7368
  • EURO
    7,3003
  • ALTIN
    350.572
  • BIST100
    89552.6
Spor

Fenerbahçe'de Tolgay Arslan krizi!

Almanya Bundesliga takımlarından Fortuna Düsseldorf, Tolgay Arslan'ın transferi için devreye girdi. Ancak Tolgay'ın maaşının yüksek olması Fenerbahçe'den ayrılmasında en büyük problem.

04 Nisan 2020 Cumartesi 14:18 - Güncelleme: 04 Nisan 2020 Cumartesi 14:18
ABONE OL

Fenerbahçe'nin büyük umutlar ile kadrosuna kattığı ancak beklenen performansı alamadığı Tolgay Arslan ile sezon sonunda yollar ayrılıyor.

Türkiye'den ayrılarak kariyerine Almanya'da devam etmeyi planlayan Tolgay Arslan'a Almanya Bundesliga takımlarından Fortuna Düsseldorf talip oldu.

Fenerbahçe'den yıllık 2.1 milyon euro garanti ücret alan Tolgay Arslan ile sezon sonu için görüşmelerini sürdüren Alman kulübü, Tolgay'ın yıllık ücretini 1 milyon euro seviyesine çekmesi durumunda transferi tamamlayacak.

Nikahları lösemi tedavisi gördüğü hastanede kıyıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sahte koronavirüs doktoru FETÖ'cü çıktı
Sahte koronavirüs doktoru FETÖ'cü çıktı

Sahte koronavirüs doktoru FETÖ'cü çıktı

Görevine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Görevine son verildiğini canlı yayında öğrendi

Görevine son verildiğini canlı yayında öğrendi

Koronavirüsle mücadelede çok önemli gelişme: İlk partisi Türkiye'ye ulaştı
Koronavirüsle mücadelede çok önemli gelişme: İlk partisi Türkiye'ye ulaştı

Koronavirüsle mücadelede çok önemli gelişme: İlk partisi Türkiye'ye ulaştı

ABD'den teröristlere skandal 'koronavirüs' yardımı!
ABD'den teröristlere skandal 'koronavirüs' yardımı!

ABD'den teröristlere skandal 'koronavirüs' yardımı!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.