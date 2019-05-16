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Fenerbahçe'de Topal, Frey ve Kadıoğlu antrenmanda yok

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 20 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal  yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, basına yarım saati açık  olan bölümde ilk olarak pas çalıştı. Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular,  yarım sahada çift kale maç oynadı.

Sarı-lacivertli takım, çift kale maçı sahayı büyüterek bir süre daha  sürdürdü.

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Mehmet Topal, Michael Frey ve Ferdi  Kadıoğlu antrenmanda yer almadı.

Sarı-lacivertli takım, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının  hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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