İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2025 Pazartesi / 23 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1959
  • EURO
    44,1947
  • ALTIN
    4180.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de toplantı sona erdi! İşte Ali Koç'un o kararı
Spor

Fenerbahçe'de toplantı sona erdi! İşte Ali Koç'un o kararı

Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yolunda yara alan Fenerbahçe'de olağan yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Başkan Ali Koç tüm değerlendirmeleri Yüksek Divan Kurulu toplantısında yapacağını yönetime iletti. İşte detaylar...

TRT Spor21 Nisan 2025 Pazartesi 14:47 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de toplantı sona erdi! İşte Ali Koç'un o kararı
ABONE OL

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı ve bitime 6 hafta kala Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü.

Öte yandan Fenerbahçe'de her pazartesi yapılan yönetim kurulu toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Toplantının gündemi gerçekleştirilecek olan Yüksek Divan Kurulu toplantısı olsa da dünkü maçın ardından güncel gelişmeler de görüşüldü.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tüm değerlendirmeleri Yüksek Divan Kurulu toplantısında yapacağı konuşmada açıklayacağını yönetime iletti.

Başkan Ali Koç, süreç hakkındaki açıklamalarını 26 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek Yüksek Divan Kurulu toplantısında yapacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.