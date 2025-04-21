Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı ve bitime 6 hafta kala Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü.

Öte yandan Fenerbahçe'de her pazartesi yapılan yönetim kurulu toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Toplantının gündemi gerçekleştirilecek olan Yüksek Divan Kurulu toplantısı olsa da dünkü maçın ardından güncel gelişmeler de görüşüldü.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tüm değerlendirmeleri Yüksek Divan Kurulu toplantısında yapacağı konuşmada açıklayacağını yönetime iletti.

Başkan Ali Koç, süreç hakkındaki açıklamalarını 26 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek Yüksek Divan Kurulu toplantısında yapacak.