Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından sarı-lacivertli yönetim, Chobani Stadı'ndaki kulüp binasında olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, yeni teknik direktörün kim olacağı konusunun masaya yatırıldığı belirtildi. Yöneticiler arasında yapılan fikir alışverişinde basında adı geçen isimlerin yanı sıra farklı adayların da konuşulduğu öğrenildi.

ADAYLAR 4'E İNDİ

Toplantı sonucunda teknik direktör listesi daraltıldı ve aday sayısı dört isme kadar düştü. Belirlenen isimlerle kısa sürede temas kurulması yönünde karar alındı.

ALİ KOÇ'TAN HIZLI HAMLE BEKLENİYOR

Başkan Ali Koç ve futbol şubesi sorumlularının, önümüzdeki günlerde girişimlere başlayarak Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü netleştirmesi bekleniyor.