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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını 3 günlük iznin ardından sürdürdü.

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Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi.     

Dayanıklılık koşusuyla devam eden idmanın, dar alanda pas organizasyonları ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.     

Antrenmana milli takımlarda yer alan oyuncuların katılmadığı kaydedildi.     

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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