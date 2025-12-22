İSTANBUL 12°C / 8°C
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe ilk transferini bitirmek üzere. Sarı lacivertli ekip, PSV Eindhoven forması giyen Joey Veerman ile prensip anlaşmasına vardı. Hollanda ekibiyle görüşmeler devam ediyor. İşte detaylar...

22 Aralık 2025 Pazartesi 09:13
Devre arası transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe ilk transferini bitirmek üzere... Sarı-Lacivertliler, PSV Eindhoven forması giyen Joey Veerman ile prensip anlaşmasına vardı. Kanarya, bonservis konusunda ise Hollandalı ekiple görüşmelerini sürdürüyor. Joey Veerman'nın 1 Ocak'ta aktif olacak 23 milyon euroluk serbest kalır maddesi bulunuyor. Fenerbahçe, bu bedeli aşağı indirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Görüşmelerin kısa süre içinde olumlu sonuçlanması bekleniyor. Tedesco'nun oyun anlayışında önemli bir yere sahip olacak olan joker orta sahanın sözleşmesi 2028 yılının haziran ayında sona eriyor.

31 GOL VE 59 ASİST

PSV formasıyla Eredivisie ve Avrupa kupalarında düzenli olarak görev alan yetenekli futbolcu, Hollanda temsilcisinde çıktığı 177 maçta 31 gol ve 59 asistlik katkı sağladı. Geçtiğimiz yıllarda değeri 40 milyon euroya kadar yükselen Veerman'ın piyasası, zaman içinde yeniden 27 milyon euro seviyesine geriledi.

