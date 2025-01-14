Fenerbahçe aradığı stoperi Bundesliga'da buldu. Sarı lacivertliler, Tuta'nın transferi için Eintracht Frankfurt'la görüşmeleri sürdürüyor.

Brezilya basınından Universo Online, Fenerbahçe'nin transfer teklifini açıkladı. Sarı-lacivertlilerin Tuta için takımı Frankfurt'a 10 milyon euro teklif ettiği iddia edildi.

25 yaşındaki futbolcu bu sezon 22 maçta forma giyerken 1 gol, 1 asist kaydetti. Tuta, stoper dışında sağ bek ve ön liberoda da forma giyebiliyor.

Sezonu kapatan Becao ve Oosterwolde'nin yerini doldurmak isteyen Fenerbahçe Tuta dışında bir stoper takviyesi daha planlıyor.