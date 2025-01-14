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Spor

Fenerbahçe'de transfer harekatı! Kanarya yeni stoperini Almanya'da buldu

Becao ve Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından stoper bölgesine takviye yapma kararı alan Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'ta forma giyen 25 yaşındaki Tuta ile ilgileniyor.

Haber Merkezi14 Ocak 2025 Salı 20:36 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de transfer harekatı! Kanarya yeni stoperini Almanya'da buldu
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Fenerbahçe aradığı stoperi Bundesliga'da buldu. Sarı lacivertliler, Tuta'nın transferi için Eintracht Frankfurt'la görüşmeleri sürdürüyor.

Brezilya basınından Universo Online, Fenerbahçe'nin transfer teklifini açıkladı. Sarı-lacivertlilerin Tuta için takımı Frankfurt'a 10 milyon euro teklif ettiği iddia edildi.

25 yaşındaki futbolcu bu sezon 22 maçta forma giyerken 1 gol, 1 asist kaydetti. Tuta, stoper dışında sağ bek ve ön liberoda da forma giyebiliyor.

Sezonu kapatan Becao ve Oosterwolde'nin yerini doldurmak isteyen Fenerbahçe Tuta dışında bir stoper takviyesi daha planlıyor.

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