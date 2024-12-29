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Spor

Fenerbahçe'de transfer harekatı! Sol stopere Mario Hermoso

Fenerbahçe'de stoper harekatı devam ediyor. Listesinde iki isim bulunan sarı lacivertliler, Roma forması giyen İspanyol stoper Mario Hermoso'nun kiralanması konusunda büyük mesafe katetti. İşte detaylar...

Akşam29 Aralık 2024 Pazar 09:12 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de transfer harekatı! Sol stopere Mario Hermoso
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Fenerbahçe'nin 'solak savunmacı' arayışında listenin tepesinde iki isim bulunuyor; Mario Hermoso ve Aymeric Laporte. Sezon başında Atletico Madrid'den Roma'ya giden ancak İtalyan ekibinde arka planda kalan İspanyol stoper Hermoso, sarı lacivertlilerin ilgisinden memnun. Roma da futbolcunun 6 aylık kiralık gitmesine sıcak bakıyor. Bonservisle ilgili konuşulan bir detay henüz yok.

Ancak bazı soru işaretleri olan Fener yönetimi, bu transferi hazırda tutuyor. Laporte ismi daha ağır basıyor. Manchester City'de gösterdiği başarılı performanstan sonra 2023 yazında 27.5 milyon euro bonservisle AlNassr'a transfer olan Laporte'un mukavelesi 2026'da bitecek. Ancak hem piyasa değeri hem yıllık kazancı 20 milyon euro seviyesinde. Kulübünün de gönderme konusunda bir düşüncesi yok. Sarı-Lacivertliler Laporte için temaslarını sürdürse de transferin gerçekleşme ihtimali düşük. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda; Mario Hermoso gelmeye yakın gözüken oyuncu durumunda.

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