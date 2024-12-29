Fenerbahçe'nin 'solak savunmacı' arayışında listenin tepesinde iki isim bulunuyor; Mario Hermoso ve Aymeric Laporte. Sezon başında Atletico Madrid'den Roma'ya giden ancak İtalyan ekibinde arka planda kalan İspanyol stoper Hermoso, sarı lacivertlilerin ilgisinden memnun. Roma da futbolcunun 6 aylık kiralık gitmesine sıcak bakıyor. Bonservisle ilgili konuşulan bir detay henüz yok.

Ancak bazı soru işaretleri olan Fener yönetimi, bu transferi hazırda tutuyor. Laporte ismi daha ağır basıyor. Manchester City'de gösterdiği başarılı performanstan sonra 2023 yazında 27.5 milyon euro bonservisle AlNassr'a transfer olan Laporte'un mukavelesi 2026'da bitecek. Ancak hem piyasa değeri hem yıllık kazancı 20 milyon euro seviyesinde. Kulübünün de gönderme konusunda bir düşüncesi yok. Sarı-Lacivertliler Laporte için temaslarını sürdürse de transferin gerçekleşme ihtimali düşük. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda; Mario Hermoso gelmeye yakın gözüken oyuncu durumunda.