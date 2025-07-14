Yaz transfer dönemine forvet Jhon Duran ve sol bek Archie Brown ile giriş yapan Fenerbahçe; stoper ve hücumcu orta saha takviyelerini de tamamlıyor. 29 yaşındaki İspanyol hücum jokeri Marco Asensio ile yıllık 11 milyon euro garanti ücret karşılığında anlaşan Sarı-Lacivertliler, PSG'yi de bonus ve taksit şeklinde 15 milyon euroya ikna etti. Kanarya; yine PSG'den Milan Skriniar transferinde de mutlu sona çok yakın.

Geçen sezon 6 ay kiralık oynayan ve takımın liderlerinden olan Slovak savunmacı, Mourinho'nun baskılarıyla yeniden çubuklu formayı giyecek. 30 yaşındaki futbolcu için Fransız takımıyla 10 milyon euroya anlaşma yapıldı. 8 milyon euroya inen Skriniar'a da 6 milyon euro önerildi. Bonus maddeleriyle bu farkın kapanması bekleniyor. Yönetim'in hedefi PSG'den iki futbolcuyu aynı uçakla İstanbul'a getirmek.