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Spor

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği! 2 yıldız için işlem tamam

Transfer çalışmalarına son hız devam eden Fenerbahçe, Marco Asensio ve Milan Skriniar'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertli ekip, 30 yaşındaki deneyimli savunmacı Skriniar'ın transferinde son aşamaya geldi. İşte detaylar...

AKŞAM14 Temmuz 2025 Pazartesi 09:14 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği! 2 yıldız için işlem tamam
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Yaz transfer dönemine forvet Jhon Duran ve sol bek Archie Brown ile giriş yapan Fenerbahçe; stoper ve hücumcu orta saha takviyelerini de tamamlıyor. 29 yaşındaki İspanyol hücum jokeri Marco Asensio ile yıllık 11 milyon euro garanti ücret karşılığında anlaşan Sarı-Lacivertliler, PSG'yi de bonus ve taksit şeklinde 15 milyon euroya ikna etti. Kanarya; yine PSG'den Milan Skriniar transferinde de mutlu sona çok yakın.

Geçen sezon 6 ay kiralık oynayan ve takımın liderlerinden olan Slovak savunmacı, Mourinho'nun baskılarıyla yeniden çubuklu formayı giyecek. 30 yaşındaki futbolcu için Fransız takımıyla 10 milyon euroya anlaşma yapıldı. 8 milyon euroya inen Skriniar'a da 6 milyon euro önerildi. Bonus maddeleriyle bu farkın kapanması bekleniyor. Yönetim'in hedefi PSG'den iki futbolcuyu aynı uçakla İstanbul'a getirmek.

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