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Spor

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği! İşte listedeki isimler

Yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Fenerbahçe'de hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Savunmaya takviye yapmak isteyen sarı lacivertli ekibin listesinde geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar ile Manchester City'nin 35 yaşındaki deneyimli yıldızı Kyle Walker yer alıyor. İşte detaylar...

TRT Spor3 Temmuz 2025 Perşembe 12:42 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği! İşte listedeki isimler
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler, savunmayı üst düzey oyuncularla güçlendirmeyi hedefliyor.

SAVUNMAYA TAKVİYE

Gündemdeki isimler Milan Skriniar ve Kyle Walker. İki futbolcuyla da görüşmeler devam ederken, sol bek transferi için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Jayden Oosterwolde'yi sol stoper olarak değerlendirecek olan Jose Mourinho, savunmanın soluna takviye yapılmasını istedi. O bölgedeki tek alternatifin Levent Mercan olması sebebiyle sarı lacivertliler, bir futbolcuyu daha renklerine bağlamayı hedefliyor.

Listede birçok futbolcunun olduğu öğrenildi. Transfer komitesi ve teknik heyetin bu listeyi daraltmasının ardından belirlenen isimlere resmi teklif yapılacak.

FİLİP KOSTİC TAKİP EDİLECEK

Fenerbahçe'de geçen sezon savunmanın solunda ağırlıklı olarak Filip Kostic forma giymişti. Juventus ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda boy gösteren futbolcunun, İtalyan ekibi tarafından yeni sezon planlamasına dahil edilmeme durumu olduğu öğrenildi. Fenerbahçe, Sırp oyuncunun durumunu da yakından takip edecek.

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