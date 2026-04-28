  Fenerbahçe'de transfer pişmanlığı! Ederson mağlubiyetin sebebi oldu
Spor

Fenerbahçe'de transfer pişmanlığı! Ederson mağlubiyetin sebebi oldu

Sezon başında iki ezeli rakip arasında yaşanan kaleci transferi savaşı, derbi gecesi acı bir tablo ortaya koydu. Kırmızı kart gören Ederson sarı lacivertli takımı 10 kişi bırakırken, rakip kalede Uğurcan Çakır'ın yaptığı kritik kurtarışlar şampiyonluk yarışının seyrini değiştirdi. İşte detaylar...

AKŞAM28 Nisan 2026 Salı 09:18 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de transfer pişmanlığı! Ederson mağlubiyetin sebebi oldu
G.Saray, ezeli rakibi F.Bahçe'yi evinde 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Derbide Sarı-Lacivertliler'in file bekçisi Ederson, gördüğü kırmızı kartla takımının sahadan yenilgiyle ayrılmasının ana sebebi olarak gösterildi. Bu kötü performans sonrası sezon başında yaşanan transfer süreci akıllara geldi. Muslera'nın vedası sonrası kaleci arayışlarına başlayan Cim-Bom, Manchester City'den Ederson'u kadrosuna katmak için girişimleri hızlandırdı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Lazio ile oynanan hazırlık maçı öncesi Osimhen ve Sane için yapılan imza töreninde Başkan Dursun Özbek'in konuşması sırasında "Taraftarlar çıldırdı Ederson'u istiyor" tezahüratlarında bulunarak bu transferin bir an önce bitirilmesini istedi. Sarı-Kırmızılı yönetim, 32 yaşındaki eldivenle 7.5 milyon euro karşılığında el sıkıştı. Bu süreçte yeni bir kaleci arayışında olan F.Bahçe devreye girdi.

YILLIK ÜCRETİ 110 MİLYON TL

Sarı-Lacivertliler, 11 milyon euroluk maaş teklifiyle Brezilyalı eldivenin kararını değiştirmesini bildi. Kanarya, 3+1 yıllık anlaşma sağladığı Ederson'un açıklandığı transfer videosunda G.Saray'a sert göndermelerde bulundu. Sarı-Lacivertli taraftarlar, "G.Saray'a transfer golü attık" yorumlarıyla bu hamleden memnuniyet duyduklarını net olarak dile getirdi. G.Saray, yaşanan bu gelişmeler sonrası transfer döneminin bitimine sayılı günler kala Trabzon'un kaptanı Uğurcan'a yöneldi. 27.5 milyon euro + KDV'lik teklifiyle Bordo-Mavililer'i ikna etmesini bildi. 5 yıllık sözleşmeye imza atan 30 yaşındaki deneyimli isim bu sezon 110 milyon TL'lik bir maaş alacak. Sezon başında yaşanan bu transfer süreci ligin bir anda şampiyonunu belli etti. Ederson kritik maçlarda yaktı, Uğurcan ise kritik kurtarışlarıyla takımına büyük katkı verdi.

