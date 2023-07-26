Fenerbahçe'de Türk oyuncu harekatı

Edin Dzeko, Ryan Kent, Dusan Tadic, Szymanski, Becao, Djiku gibi isimlere imza attıran Fenerbahçe'de yabancı transferlerinin devam etmesi için yerli isimlere de ihtiyaç var.

Kaleye Livakovic'i getirmek isteyen Sarı-Lacivertliler, 8+3 kuralı nedeniyle Trendyol Süper Lig'de ve kupada ilk 11'e yazabileceği milli futbolculara kanca attı. Uzun süredir Mert Müldür'le görüşen Fener Yönetimi, Zeki Çelik ve Rıdvan Yılmaz'a da teklif yaptı. Son bomba ise Marsilya'da oynayan hücum jokeri Cengiz Ünder.

15 MİLYON İSTEDİLER

Milli futbolcu Cengiz Ünder, Fenerbahçe haberlerinin ardından, "Bazı teklifler var. Görüşmeleri menajerim yönetiyor. Şu anda söylemem doğru olmaz" açıklamasını yaptı. Marsilya ile temaslara başlayan Fenerbahçe, Fransız ekibinden '15 milyon euro' yanıtı aldı.

Sarı-Lacivertliler, taksitlerle bu transferi 10 milyon euronun altında bir rakama bitirmek için çaba harcayacak. Bunun dışında İsmail Kartal'ın yabancı yıldızları oynatabilmesi için de diğer operasyon bek bölgesine yapılacak.

FERDİ'NİN YERİ GARANTİ

Son 2 sezonun parlayan ismi Ferdi Kadıoğlu, ilk 11'in garanti ismi. İsmail Kartal, Ferdi'yi sol bekte oynatmak istiyor, ancak bu plan değişebilir... Sağ bek için Mert Müldür'ün takımı Sassuolo'ya 3.5 milyon euro önerildi. 5 milyon euroda diretiyorlar.

G.Saray'ın da devrede olması sebebiyle bu süreç uzadı. Aynı mevkiinin oyuncusu Zeki Çelik için Roma'ya fiyat soruldu, yanıt bekleniyor. Sol bekte ise Rıdvan Yılmaz'la bir görüşme oldu. Ancak futbolcu Süper Lig'e dönmek istemediğini bildirdi.