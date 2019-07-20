Fenerbahçe’de Umut ışığı

SOL bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe rota değiştirdi. Uzun süre Kolarov’un peşinde koşan Sarı-Lacivertliler bir türlü bu transferde mutlu sona ulaşamayınca, Bursasporlu Umut Meraş için devreye girdi. Beşiktaş da Yeşil-Beyazlı oyuncu için uzun süredir Bursaspor yönetimi ile temas halindeydi. Kartal son olarak 13 taktistte ödemek şartıyla 13 milyon liralık bir teklif götürmüştü. Kanarya’nın ise Bursaspor’a teklifi 1.2 milyon euro ile birlikte 1 oyuncu oldu. Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli’nin önceki gün oynanan Bursaspor maçında Timsah’ın Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan ile bir araya gelerek teklifi ilettiği belirtildi. Bursa’nın takasta istediği futbolcuyu alması halinde transferi kabul edebileceği belirtildi.