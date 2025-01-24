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Spor

Fenerbahçe'de umutlar son maça kaldı!

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 7. haftasında sahasında Fransız ekibi Lyon'u konuk etti. İlk 20 dakika etkili oynayan sarı lacivertli ekip fırsatları değerlendiremedi. İkinci yarıda beklenileni veremeyen Fenerbahçe'nin umutları son maça kaldı. işte detaylar...

Akşam24 Ocak 2025 Cuma 09:05 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de umutlar son maça kaldı!
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Amrabat ve Samuel, Midtjylland deplasmanında cezalı.

Kanarya ilk isabetli şutunu 84'te Dzeko ile buldu!

45+6'da Niakhate'ye çıkan kırmızı VAR'dan döndü.

İlk 20 dakika baskılı oynayan F.Bahçe, bu bölümden net pozisyon ve sonuç çıkaramadı. Oyun yavaş yavaş Lyon'un kontrolüne geçti. Merkez stoper Çağlar'ın basit hatalarını rakip neyse ki değerlendiremedi, Eğribayat 1 net kurtarış yaptı. Fransız ekibi topla oynamada %62'ye ulaştı. Çift on numaralı ve kalabalık orta saha düzenine rağmen F.Bahçe'nin merkezi rahat geçildi. Uzun toplarda Tadic ve İrfan ağır kaldı. Mou ikinci yarı bu ikiliden İrfan'ı çıkarmayı seçti, sol kanattaki boşluğa Maxi geçti. Amrabat daha ısırgandı ama oyun kurma görevinde hem o hem Tadic başarısızdı. Kaptan Tadic geride bekleyince takım çıkamadı. Kulübeden gelen Maxi de katkı veremedi. Top yapamayan Fener'de Dzeko girdi ama skor gücü Nesyri çıktı. Lyon'un hızı kesildi. Temsilcimizin ilk isabetli şutu 84'te Dzeko ile geldi. Kanarya beklediğimiz puanı zorlanarak aldı.

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