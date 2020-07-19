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Spor

Fenerbahçe'de Vedat Muriç kırmızı kart gördü

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Vedat Muriç kırmızı ilk yarıda kırmızı kart gördü.

19 Temmuz 2020 Pazar 21:41 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 21:41
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Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında kırmızı kart çıktı.

Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç, kendi yarı sahasında Domagoj Vida'ya müdahalede bulundu. Hakem Halil Umut Meler, Vedat Muriç'in bu müdahalesinin ardından önce sarı kartını çıkardı.

VAR hakemi Ali Palabıyık'tan gelen uyarı sonrası Halil Umut Meler pozisyonu izledi. Pozisyonu izleyen Halil Umut Meler, Vedat Muriqi'nin sarı kartı iptal etti ve Kosovalı oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

Vedat Muriç ve Emre Belözoğlu bu kırmızı karta tepki gösterdi. Fenerbahçe böylece bu sezon ligde 11. kez kırmızı kart görmüş oldu.

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