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Spor

Fenerbahçe'de Vedat Muriç sevinci

Fenerbahçe'de hafif sakatlığı bulunan Vedat Muriç takımla beraber antrenmana katıldı. Muriç'in antrenmanda yer alması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

11 Haziran 2020 Perşembe 23:56 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 23:56
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Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor ile Ülker Stadyumu'nda oynayacağı Süper Lig 27. hafta maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. 

VEDAT MURİÇ TAKIMLA ÇALIŞTI

Adalesinde sertleşme bulunan Vedat Muriç'in takımla çalışması Fenerbahçe'de yüzleri güldürdü. Kosovalı golcünün Kayserispor maçında sahada olması bekleniyor.

Sarı Lacivertli formayla çıktığı 28 maçta 15 gol atan ve takımının en skorer ismi olan Muriç, Kanarya'nın en önemli gol silahı olarak dikkat çekiyor.

Vedat Muriç sezon boyunca Fenerbahçe'nin en başarılı oyuncusu olurken son dönemde ciddi bir düşüş yaşamıştı. Son 7 haftada sadece Antalyaspor'a gol atabilen Vedat Muriç ilk 18 haftada ise 12 gol atmıştı. Premier Lig ekipleri ile anılan Muriç'in iyi performans sergilemediği bu 7 maçı Fenerbahçe kazanamazken Kosovalı oyuncu kupada Trabzonspor'a hayati bir gol atmıştı.

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