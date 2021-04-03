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Spor

Fenerbahçe'de Vesely ve De Colo'dan kötü haber

Fenerbahçe Beko'nun THY EuroLeague'de dün akşam Barcelona ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Çek pivot Jan Vesely'nin sol ayak bileğinde lezyon tespit edildi. Fransız guard Nando De Colo'nun da diz travması nedeniyle tedavisine başlandığı bildirildi.

DHA03 Nisan 2021 Cumartesi 13:46 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 13:46
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Sarı-lacivertli takımın doktoru Ahmet Kulduk'un iki yıldız oyuncunun sağlık durumuyla ilgili kulübün internet sitesinde yayımlanan açıklaması şöyle:

"Oyuncumuz Jan Vesely'nin 3 Nisan Cumartesi günü (bugün) Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nde çekilen MR'ında sol ayak bileği dış yan bağ lezyonu tespit edilmiştir. Jan Vesely'nin tedavisine başlanmıştır ve sporcumuzun durumu, iki hafta sonra tekrar değerlendirilerek dönüş sürecine karar verilecektir.

Karşılaşmanın son çeyreğinde sakatlanan Nando De Colo'nun diz travması nedeniyle tedavisine başlanmıştır. Sporcumuzun durumu, Real Madrid karşılaşması öncesinde tekrar değerlendirilecektir."

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