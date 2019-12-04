Fenerbahçe'de Victor Moses şoku!
Sarı-lacivertlilerde bugün yapılan antrenmanda Victor Moses sakatlandı.
Fenerbahçe'de antrenmanda sakatlanan Victor Moses sezonun ilk yarısını kapattı.
Antrenmanda attığı depar sırasında ağrı hisseden Victor Moses'ın sol üst adalesinin üst tarafında 2. derece kısmi yırtık tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandı.
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