Fenerbahçe'de Victor Moses son antrenmanda yer almadı
Fenerbahçe'de Victor Moses ve Garry Rodrigues dışındaki tüm oyuncular antrenmanın tamamında yer aldı.
Hasan Ali de 2 aylık aradan sonra geri döndü. Ağrıları devam eden Moses’a salonda özel program uygulanırken, Rodrigues’in tedavisine devam edildi. Derbide sol açıkta Tolga Ciğerci’nin oynaması bekleniyor.
(Akşam)
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