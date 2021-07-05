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Spor

Fenerbahçe'de Vitor Pereira - Caner Erkin buluşması

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile Caner Erkin bir araya geldi.

5 Temmuz 2021 Pazartesi 11:51 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 11:51
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Fenerbahçe'de Vitor Pereira teknik direktörlüğe getirilirken, Caner Erkin ile yaşadığı kriz akıllara gelmişti. Kulüp, sosyal medyadan ikilinin fotoğrafını paylaştı.

Ligin en önemli maçlarından biri olan Galatasaray derbisinde Caner Erkin ilk 11'de olmadığını görünce büyük tepki göstermişti. Teknik direktör Pereira'ya sert çıkan Caner ardından kendisini sakinleştirmek isteyen yöneticilerle de sıkıntı yaşayınca kadro dışı kalmıştı. Pereira'nın gelişinin ardından Caner Erkin ile ne olacağı soruları akıllara geldi. Fenerbahçe, bugün iki ismin birlikte fotoğrafını paylaştı.

Sarı Lacivertli ekibini yöneticilerinden Selahattin Baki ise geçtiğimiz günlerde basına açıklamalarda yaparken konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Caner Erkin'in tecrübeli teknik adamı bizzat karşılayacağını iletmişti.

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