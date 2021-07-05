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Spor

Fenerbahçe'de Vitor Pereira yıldız oyuncunun biletini kesti!

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Vitor Pereira sezonun kadro planlamasında Gökhan Gönül'ü kadroda düşünmüyor. Takımdan ayrılacak Gökhan'ın yerine Napoli ile yollarını ayırma kararı alan Elseid Hysaj'in geleceği belirtiliyor.

5 Temmuz 2021 Pazartesi 19:21 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 19:21
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Fenerbahçe 'de transfer gelişmesi... Uzun yıllar Fenerbahçe forması giydikten sonra 4 sezonluk Beşiktaş macerası yaşayan ve geçen sezon yeniden sarı lacivertli takıma dönen Gökhan Gönül'le yolların ayrılması kararı alındı.

Sarı lacivertli takımla geçen sezon 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Gökhan Gönül'ün sözleşmesindeki opsiyon kullanılmazken oyuncuyla yolların ayrılmasına karar verildi.

ANTRENMADA YER ALMADI

Fenerbahçe, yeni teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde bugün Düzce Topuk Yaylası Tesislerinde ilk antrenmanını gerçekleştirilirken ayrılık kararı alınan Gökhan Gönül idmanda yer almadı.

36 yaşındaki sağ beke Süper Lig'den tekliflerin geldiği belirtilirken Fenerbahçe ile yollarının ayrılmasının ardından önünde iki seçenek bulunuyor.

Tecrübeli futbolcu kendisine gelen teklifleri değerlendirecek ya da futbol hayatını noktalayacak. Gönül bu konudaki kararı ailesi ve menajeri ile yapacağı görüşmede alacak.

GÖKHAN'IN YERİNE ELSEİD HYSAJ GELİYOR

Yeni planlama içerisinde sağ bek olarak düşünülmeyen Gökhan Gönül'ün yerine oyuncu arayan Fenerbahçe aradığı ismi İtalya'da buldu. İtalya basınının aktardığı habere göre Napoli forması giyen Elseid Hysaj Fenerbahçe forması giymeye yakın. Fenerbahçe Hysaj transferinde eski oyuncusu Vedat Muriqi'yi elçi olarak kullanıyor.

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