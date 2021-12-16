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Spor

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın yerine Kenan Koçak iddiası

Beşiktaş derbisi sonrası Vitor Pereira ile yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe'nin, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak ile görüştüğü iddia edildi.

16 Aralık 2021 Perşembe 09:44 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 09:47
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Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sürüyor. Sarı lacivertli ekipte kötü gidişatın, oynatılan oyun sisteminin ve eleştirilerin hedefinde Portekizli teknik direktör Vitor Pereira bulunuyor.

Derbide kaybedilecek olası bir puan kaybında kesinlikle yolların ayrılması beklenen Fenerbahçe'ye sürpriz bir isim gündeme geldi.

KENAN KOÇAK SÜRPRİZİ

Vole'nin haberine göre, Türk bir teknik direktör ile çalışma kararı alan Fenerbahçe yönetiminin A Milli Takım'da Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından Stefan Kuntz'un görevi geldiği A Milli Takım'da yardımcılık yapan Kenan Koçak'la görüştüğü iddia edildi.

PEREIRA'NIN YENİ ADRESİ BREZİLYA

Ayrıca Fenerbahçe'den ayrılması kesin gözüyle bakılan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira için Brezilya'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi. Brezilya basınında Pereira'nın Flamengo'ya gideceği iddia edildi.

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