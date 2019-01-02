Fenerbahçe'de Volkan Demirel affedildi

Dirar ve Aatıf'ın affedilmesinin ardından bir af da Volkan Demirel'e çıktı. Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Volkan Demirel, bugün başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmede "özür dilemesinin" ardından affedildi. Habertürk'ün haberine göre; Fenerbahçe'nin Antalya kamp kadrosuna dahil edilen Volkan Demirel, sarı-lacivertli kulüpteki kaptanlık görevine de devam edecek.

Volkan Demirel af kararından önce, "Fenerbahçe benim kulübüm, ailem. Sorun çıkarmadan çalışmalarımı yaparım, ihtiyaç olduğu her anda göreve hazırım. Henüz bir bilgi, mesaj ya da görüşme olmadı. Kadro dışı kaldığımızdan beri durum aynı" ifadelerini kullanmıştı.