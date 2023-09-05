Fenerbahçe'de yabancı problemi

Tüm dünyada kulüp futboluna Milli maçlar nedeniyle ara verildi. Futbolcular, Milli görev için ülkelerine dağıldı. Fenerbahçe, Milli Takımlar'a en fazla futbolcu gönderen takımlardan biri oldu.

Mert Müldür, İsmail, İrfan Can Kahveci, Cengiz ve Umut Nayir, A Milli Takım için ter dökecek. Bartuğ Elmaz, Ümit Milli Takım kadrosunda yer alacak. Bu oyuncuların dışında Livakovic (Hırvatistan), Fayed (Mısır), Zajc (Slovenya), Szymanski (Polonya), Tadic (Sırbistan), Dzeko (Bosna Hersek), Batshuayi (Belçika) ve Djiku da (Gana) ülkelerine gitti. Sarı-Lacivertliler böylece Milli görev için tam 14 futbolcusunu göndermiş oldu.

13 TRANSFERİN 9'U YABANCI



Milli araya UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalarak ve Süper Lig'de zirvede oturarak giren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ı ise ufak bir sıkıntı sardı. Sarı-Lacivertliler, şu ana kadar 13 yeni transfer yaptı. Bunların 9'u yabancı futbolcuydu. İsmail Kartal'ı şimdi zor bir karar bekliyor.

İLK İSİM FAYED OLACAK GİBİ...



Kurallar gereği Süper Lig'de 14 yabancı oyuncunun lisansı çıkarılabiliyor. Sarı-Lacivertliler'de bu sayı şu anda 17. İsmail Kartal, Lincoln'un ocak ayına kadar lisansının askıya alınacağını söylemişti. Yine de 2 ismin daha dışarıda kalması şart. Fanatik'in haberine göre bu oyunculardan ilkinin, Mısırlı genç stoper Omar Fayed olması yüksek ihtimal. Diğer oyuncu için favori Luan Peres olarak görülüyor. Öte yandan sözleşmesini yenilemeyen Crespo ile her ne kadar Twente maçında yaptırdığı penaltıyla kredisi artsa da King de bu konudaki adaylar arasında yer alıyor.

BRUMA SÜRPRİZİ OLMUŞTU



2 yabancının dışarıda kalmasıyla 14 sayısına ulaşılacak. Ancak Fenerbahçe çok istediği orta saha transferini yapması durumunda, eldeki oyunculardan 1 isimden daha vazgeçilmesi gerekecek. Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz sezon bu konuda büyük bir sıkıntı yaşamış, yeni transfer olmasına rağmen Bruma'nın lisansı sezonun ilk yarısında askıya alınmış, ikinci yarısında ise Braga'ya kiralanmıştı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN YABANCILARI



Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Luan Peres, Omar Fayed, Jayden Oosterwolde, Bright Osayi-Samuel, Fred, Miguel Crespo, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Lincoln, Ryan Kent, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Joshua King, Edin Dzeko.