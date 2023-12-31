Fenerbahçe, ara transferde kadrosuna takviye yapmaya hazırlanırken sürpriz ayrılıklar da yaşanabilir.

3 İSİM AYRILIK AŞAMASINDA

Sarı-Lacivertliler'de 3 ismin ayrılık aşamasında oldukları belirtiliyor. Bu isimlerin durumunda teknik heyetin de değerlendirmelerinin önemli rol oynayacağı ifade ediliyor.

RYAN KENT'E YOL GÖZÜKTÜ

Sezon başında Rangers'tan, Fenerbahçe'ye büyük umutlarla katılan Ryan Kent'in durumunun da ara transfer döneminde belli olması bekleniyor. Sarı lacivertlilerin geniş kadrosunda kendisine düzenli olarak ilk 11'de şans bulamayan Kent'in, Kanarya'dan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu konuşuluyor. Tecrübeli oyuncunun menajerinin de, hem İngiliz hem de İskoç kulüpleriyle temasta olduğu öğrenildi.

BATSHUAYI KARAR AŞAMASINDA

Edin Dzeko'nun transferi sonrası forvet hattında ikinci plana düşen ve Süper Lig'de 1 maç hariç, sadece Avrupa maçlarında ilk 11'de şans bulan Michy Batshuayi, bu durumdan son derece rahatsız olmuştu. Ligde daha fazla süre almak isteyen Batshuayi'nin, teknik direktör İsmail Kartal'la görüşerek, geleceğiyle ilgili bir karar alacağı bildirildi.

AYRILMAK İSTEDİ AMA SICAK BAKILMIYOR

Kanarya'da stoper transferi için yoğun bir çalışma sürerken, bu bölgede yer alan isimlerden Samet Akaydın'ın, Ocak ayı içerisinde takımdan ayrılmak istediği konuşuluyor. A Milli Takımımız'ın başına Vincenzo Montella'nın geçmesinin ardından ilk 11'de şans bulan ancak Fenerbahçe'de düzenli oynayamayan Samet, EURO 2024 öncesi karar aşamasına geldi. Tecrübeli stoperin, Becao-Djiku ikilisinin arkasında kalacağını düşünerek, yönetimden ayrılmak için izin talep ettiği bildirildi. Kanarya ise Becao'nun sakatlığının sürmesi, Djiku'nun Afrika Kupası'na gidecek olması nedeniyle Milli futbolcunun gitmesine pek de sıcak bakmıyor.