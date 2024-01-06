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Spor

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 3 oyuncu ile yollar ayrılıyor

EURO 2024'te milli formayı terletmeyi hedefleyen Samet Akaydin, Umut Nayir ve Michy Batshuayi, daha fazla bulacakları bir takıma gitmek için Fenerbahçe'den ayrılık kararı aldı.

6 Ocak 2024 Cumartesi 13:22 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 3 oyuncu ile yollar ayrılıyor
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Almanya'da 14 Haziran'da başlayacak olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, Fenerbahçe'de yaprak dökümü yaşatacak...

Samet Akaydin, Umut Nayir ve Michy Batshuayi, EURO 2024'e formda gidebilmek için düzenli olarak oynayacakları bir takıma gitmek için yönetimden izin istediler. İşte detaylar:

SAMET AKAYDİN: 3.7 milyon Euro karşılığında Adana Demirspor'dan transfer edilen milli stoper, bu sezon sadece 613 dakika süre alabildi. UEFA Konferans Ligi grup maçlarına da listeye adı yazılmayan 29 yaşındaki oyuncu, Türkiye formasıyla Avrupa Şampiyonası'nda olabilmek için kendini göstermek istiyor. Milli Takım hocası Montella'nın eski öğrencisi olan Samet, Belçika Ligi takımlarından Gent'ten gelen teklifi düşünme aşamasında. Ayrıca Süper Lig'den de 5 kulüp sırada.

UMUT NAYİR: Bu sezon sadece 120 dakika sahada kalan 30 yaşındaki futbolcu, EURO 2024'te Milli Takım'ın geniş listesinde olmanın hesapları içinde. Bu sezon golü bulunmayan Umut'a Alanyaspor, Rizespor ve Sivasspor'un talip olduğu, görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

MICHY BATSHUAYI: Dzeko'nun arkasında kalan Belçikalı golcü, daha fazla süre alabileceği bir takımda forma giymek istediğini iletti. 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon ne zaman şans gelse iyi değerlendirdi. Yönetim, yıldız oyuncunun ayrılmasını istemese de bir zorluk çıkarmayacak ve yerine santrfor bakılacak.

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