Şampiyonluk hasreti 13 yıla uzayan Fenerbahçe'de teknik direktör, başkan derken ayrılık rüzgarı oyuncuları da yutmaya başlayacak. Yeni sezonda sarı lacivertlilerin sil baştan bir kadro kurması bekleniyor. Takımdaki birçok futbolcu baskıdan ve yaşananlardan dolayı ayrılmak istiyor. 36 kişilik kadroda ayrılması en muhtemel 4 isim var; Ederson, Brown, Jayden ve Fred. M.City'den büyük umutlarla gelen Ederson'un menajeri, Suudi ekibi Al-Nassr ile görüşme halinde. 25 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Ederson için Kanarya geri adım atmayacak. Al Nassr bunu karşılayabilir.

YILLIK MAAŞI 11 MİLYON EURO

Brezilyalı kalecinin 11 milyon euroluk maaşı da dengeleri zorluyor. F.Bahçe'de yeni gelecek yönetim, ücret politikasını değiştirmek zorunda kalacak. 25 yaşındaki Hollandalı savunmacı Jayden Oosterwolde'ye İtalya'dan 20 milyon euroluk teklif geldiği öğrenildi. Archie Brown ise İngiltere'den N.Forest takımıyla görüşüyor. Ada ekibinin 16 milyon euroluk teklif sunduğu ve Fenerbahçe'nin 18 milyon euroda direttiği aktarıldı. Brown transferinin sonuca yakın olduğu konuşuluyor. Son haftalarda yükselen Fred de ülkesine dönmenin hazırlığında.

FRED'İN DURUMU DEĞİŞEBİLİR

Devre arasında gönderilmesi için uğraşılan Fred'in ligin son bölümünde gösterdiği performans kafaları karıştırdı. 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcuya Palmeiras'ın ilgisi devam ediyor. 1 yıl daha kontratı olan Fred için 5 milyon euro civarında bir teklif hazırladılar. Eldeki mevcut orta sahalara göre hücuma daha dönük bir profil olan Fred'in kadroda kalma ihtimali de var. Deneyimli futbolcu yeni seçilecek yönetimle görüştükten sonra kararını verecek. Fred son 2 haftada maçta 2 gol 2 asistle oynadı.