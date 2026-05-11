İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2026 Pazartesi / 25 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,3888
  • EURO
    53,4409
  • ALTIN
    6824.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 4 futbolcu için ayrılık kapıda
Spor

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 4 futbolcu için ayrılık kapıda

Bu sezon da şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe gelecek sezon için düğmeye bastı. Yeni sezonda yeniden kadro kurması beklenen sarı lacivertlilerde Ederson, Brown, Jayden ve Fred takımdan ayrılması en muhtemel isimler arasında yer alıyor. İşte detaylar...

AKŞAM11 Mayıs 2026 Pazartesi 09:04 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! 4 futbolcu için ayrılık kapıda
ABONE OL

Şampiyonluk hasreti 13 yıla uzayan Fenerbahçe'de teknik direktör, başkan derken ayrılık rüzgarı oyuncuları da yutmaya başlayacak. Yeni sezonda sarı lacivertlilerin sil baştan bir kadro kurması bekleniyor. Takımdaki birçok futbolcu baskıdan ve yaşananlardan dolayı ayrılmak istiyor. 36 kişilik kadroda ayrılması en muhtemel 4 isim var; Ederson, Brown, Jayden ve Fred. M.City'den büyük umutlarla gelen Ederson'un menajeri, Suudi ekibi Al-Nassr ile görüşme halinde. 25 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Ederson için Kanarya geri adım atmayacak. Al Nassr bunu karşılayabilir.

YILLIK MAAŞI 11 MİLYON EURO

Brezilyalı kalecinin 11 milyon euroluk maaşı da dengeleri zorluyor. F.Bahçe'de yeni gelecek yönetim, ücret politikasını değiştirmek zorunda kalacak. 25 yaşındaki Hollandalı savunmacı Jayden Oosterwolde'ye İtalya'dan 20 milyon euroluk teklif geldiği öğrenildi. Archie Brown ise İngiltere'den N.Forest takımıyla görüşüyor. Ada ekibinin 16 milyon euroluk teklif sunduğu ve Fenerbahçe'nin 18 milyon euroda direttiği aktarıldı. Brown transferinin sonuca yakın olduğu konuşuluyor. Son haftalarda yükselen Fred de ülkesine dönmenin hazırlığında.

FRED'İN DURUMU DEĞİŞEBİLİR

Devre arasında gönderilmesi için uğraşılan Fred'in ligin son bölümünde gösterdiği performans kafaları karıştırdı. 33 yaşındaki Brezilyalı futbolcuya Palmeiras'ın ilgisi devam ediyor. 1 yıl daha kontratı olan Fred için 5 milyon euro civarında bir teklif hazırladılar. Eldeki mevcut orta sahalara göre hücuma daha dönük bir profil olan Fred'in kadroda kalma ihtimali de var. Deneyimli futbolcu yeni seçilecek yönetimle görüştükten sonra kararını verecek. Fred son 2 haftada maçta 2 gol 2 asistle oynadı.

ÖNERİLEN VİDEO

Elektrik direkleri toprak altında kaldı! Heyelan saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.