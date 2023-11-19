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Spor

Fenerbahçe'de yaprak dökümü başlıyor! Bir ismin daha ayrılığı kesinleşti

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi planlaması sürüyor. Kadrodan gönderilmesi en muhtemel isimlerden biri de Joshua King oldu. Norveçli oyuncunun sık sık sakatlanması, İsmail Kartal'ın isteğiyle yönetimi yeni kanat oyuncusu arayışına itti. İşte Joshua King haberinin detayları…

19 Kasım 2023 Pazar 20:55 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de yaprak dökümü başlıyor! Bir ismin daha ayrılığı kesinleşti
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Fenerbahçe'ye 2022 yaz transfer sezonunda Watford takımından bedelsiz olarak katılan Joshua King, inişli çıkışlı formuyla formada istikrarı sağlayamadı. Tecrübeli forvet oyuncusu, bu sezon İsmail Kartal yönetiminde iyi bir başlangıç yapmış olsa da, sakatlıklar sarı lacivertli takımdaki sonunu getirdi.

JOSHUA KİNG'E GELEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Norveçli futbolcu bu sezon süre bulduğu maçlarda etkili bir performans göstererek, aynı bölgede rekabet ettiği Ryan Kent'in önünde yer almayı başardı. Sırp yıldız Dusan Tadic'in forma giymediği maçlarda skor olarak takıma büyük katkı sağlayan tecrübeli forvetin en büyük problemi Fenerbahçe kariyeri boyunca yaşadığı sakatlıklar oldu. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Joshua King'den gelir elde etmek isteyen sarı lacivertliler, devre arasında oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

İSMAİL KARTAL ONAY VERDİ

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, oynadığı maçlarda performansından memnun kaldığı Norveçli yıldızın, yaşadığı sakatlıklar sebebi ile ayrılışına onay verdi. Yönetime sunduğu raporda devre arası bir kanat oyuncusu transferi de isteyen deneyimli çalıştırıcı, King'in takımdan gönderilme ihtimalinin planını hazırlamış durumda.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Sarı lacivertli formayla 37 maça çıkan Joshua King, takımına 11 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı.

Star Gazetesi

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