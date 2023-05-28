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Spor

Fenerbahçe'de yaprak dökümü!

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için harekete geçen Fenerbahçe'de gelecek oyuncular kadar yolların ayrılacağı isimler de dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, 4 oyuncusu ile yollarını ayıracak.

28 Mayıs 2023 Pazar 22:55 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
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Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması ve transfer çalışmaları devam ederken, sarı lacivertli takımdan ayrılacak oyuncular da yavaş yavaş belli olmaya başladı.

TRT Spor'un haberine göre; takımdaki bazı isimlerle sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor.

GUSTAVO HENRIQUE İLE DEVAM EDİLMEYECEK

Fenerbahçe'nin sezon başında Brezilya'nın Flamengo takımından şartlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Gustavo Henrique ile vedalaşılması gündemde. Brezilyalı stoperin bonservisi sözleşmesi gereği alınsa da başka bir takıma satılması ya da kiralanması bekleniyor.

ALIOSKI AL AHLİ'YE DÖNECEK

Sarı lacivertli takımın, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımından kiraladığı Ezgjan Alioski ile de yollar ayrılacak. Kuzey Makedonya sol bekin sözleşmesi 30 Haziran itibariyle sona erecek.

NAZIM SANGARE İLE VEDALAŞILACAK

Fenerbahçe'de Nazım Sangare'nin de gönderilmesi bekleniyor. Uzun süreli sakatlığı sonrası takıma dönen 28 yaşındaki sağ bek bu sezon hiç forma şansı bulamadı. Nazım sarı lacivertli kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

SERDAR DURSUN DA YOLCU

Bu sezon sarı lacivertli takımın santraforları Enner Valencia ve Michy Batshuayi'nin gölgesinde kalan Serdar Dursun'un da sezon sonunda ayrılması gündemde. 2024 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden Serdar'ın da daha fazla forma giyebileceği bir takımda oynamak istediği ileri sürülüyor.

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