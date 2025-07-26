Fenerbahçe'de sezon öncesi büyük bir yaprak dökümü yaşanacak.

Portekiz'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sarı-Lacivertliler'de Jose Mourinho'nun net olarak takımda istemediği oyuncular belirginleşti.

O İSİMLERİN ÜSTÜNÜ ÇİZDİ

Mevcut savunmacılardan memnun olmayan deneyimli antrenör; Djiku, Rodrigo Becao, Mimovic, Sofyan Amrabat, Diego Carlos ve Livakovic'in satılmasını istedi. İlk 11 oyuncusu olan Amrabat dışındaki diğer isimler geçen sezondan beri beğenilmeyen futbolculardı. Mourinho; orta sahada yetersiz bulduğu Faslı futbolcu Amrabat'ın yerine acil şekilde dinamik bir profil getirilmesini bekliyor. Savunma ikilisi ise Skriniar ve Oosterwolde'den oluşacak fakat buraya da garanti bir stoper eklemesi yapılacak. Çağlar ve Yusuf Akçiçek kulübede olacak. Kaleci transferi için de Livakovic'in gitmesi gerekiyor.