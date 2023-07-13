Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Takımdan ayrılacak isimler belli oldu

Fenerbahçe'de Batshuayi, Pedro, King, Serdar Dursun'lu kadroya Dzeko ve Umut Nayir transfer edildi. Samatta ve Barış Sungur da kiradan döndü.

Forvette 8 oyuncusu bulunan Sarı-Lacivertliler'in bu bölgeden birçok isimle yolları ayırması bekleniyor. İşte forvetlerde son durum...

JOAO PEDRO

Geçen sezon en heyecan yaratan transferdi, sezon bittiğinde ise en büyük hayal kırıklığı oldu. Kadroda düşünülmeyen tecrübeli oyuncu için gelecek teklifler değerlendirilecek.

JOSHUA KING

Geride kalan sezonda zaman zaman iyi performanslar sergiledi. Ancak sık sakatlanması ve düğünü nedeniyle Türkiye Kupası Finali'nde takımı yalnız bırakması gözden düşmesine neden oldu.

SERDAR DURSUN'UN KALMASI ZOR!

Umut Nayir transferi, tecrübeli futbolcunun takımda kalma ihtimalini fazlasıyla azalttı. Birçok talibi bulunan Serdar'la bu yaz döneminde yollar ayrılabilir.

MBWANA SAMATTA

Geldiği günden beri hayal kırıklığı yaratan Tanzanyalı forvet, Rusya kampına bile götürülmedi. Birçok takımla görüşen Samatta'nın transferi her an açıklanabilir.

BARIŞ SUNGUR

Genç yetenek olarak 2020'de Bucaspor 1928'den transfer edildi. Ancak bir türlü kendisini gösteremedi. Kiralık gittiği takımlarda da etkili olamayan Barış da gözden çıkartıldı.