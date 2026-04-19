Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, Rizespor maçında yaptığı hatayla topun ağzına oturtuldu. Sarı-lacivertli taraftarlar deneyimli eldivene ateş püskürürken, Brezilya'da da "Ederson" tartışmaları alevlendi.

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Rizespor'la 2-2 berabere kaldı ve şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Karşılaşmanın son saniyesinde Ederson'un yaptığı hata, Rizespor'un beraberlik golüne zemin hazırladı.

Ederson'un yaptığı bu hata Brezilya'da da büyük yandı uyandırdı. Brezilyalı taraftarlar, milli takım teknik direktörü Ancelotti'ye Ederson yerine Brezilya'da forma giyen kalecileri tercih etmesi çağrısında bulundu.

Bolavip'te yer alan habere göre Brezilyalı bir taraftar, "Bu mu milli takım kalecisi? Onun burada yeri yok. Milli takımda Hugo Souza, Fabio ve Brazao olmalı. Bu üçü Ederson'dan çok daha iyidir" dedi.

Bir başka taraftar iseFabio, Hugo, Carlos Miguel bunların başında geliyor" şeklinde görüş paylaştı.

Öte yandan Fenerbahçe'de teknik direktör Tedesco, kupada Konyasor ile oynanacak maçta Ederson'a kesik atmayı planlıyor. Deneyimli çalıştırıcı Ederson'un yerine kalede Tarık Çetin'e forma verecek.