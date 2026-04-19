  • Fenerbahçe'de yaptığı hata Brezilya'yı karıştırdı: Ederson'u milli takıma almayın
Fenerbahçe'de yaptığı hata Brezilya'yı karıştırdı: Ederson'u milli takıma almayın

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin, sahasında Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta yaptığı kritik hatayla takımını 3 puandan eden Ederson, ülkesi Brezilya'yı da karıştırdı. Brezilyalı futbolseverler, Dünya Kupası kadrosunda Ederson'un olmaması gerektiğini savunarak teknik direktör Ancelotti'ye çağrıda bulundu. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ19 Nisan 2026 Pazar 10:10
Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson, Rizespor maçında yaptığı hatayla topun ağzına oturtuldu. Sarı-lacivertli taraftarlar deneyimli eldivene ateş püskürürken, Brezilya'da da "Ederson" tartışmaları alevlendi.

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Rizespor'la 2-2 berabere kaldı ve şampiyonluk yolunda ağır yara aldı. Karşılaşmanın son saniyesinde Ederson'un yaptığı hata, Rizespor'un beraberlik golüne zemin hazırladı.

Ederson'un yaptığı bu hata Brezilya'da da büyük yandı uyandırdı. Brezilyalı taraftarlar, milli takım teknik direktörü Ancelotti'ye Ederson yerine Brezilya'da forma giyen kalecileri tercih etmesi çağrısında bulundu.

"MİLLİ TAKIMDA YERİ YOK"

Bolavip'te yer alan habere göre Brezilyalı bir taraftar, "Bu mu milli takım kalecisi? Onun burada yeri yok. Milli takımda Hugo Souza, Fabio ve Brazao olmalı. Bu üçü Ederson'dan çok daha iyidir" dedi.

Bir başka taraftar ise "Ederson çok zayıf, hep öyle oldu. Milli takımda oynayacak seviyede hiç olmadı. Brezilya'da ondan iyi en az üç dört kaleci var; Fabio, Hugo, Carlos Miguel bunların başında geliyor" şeklinde görüş paylaştı.

Öte yandan Fenerbahçe'de teknik direktör Tedesco, kupada Konyasor ile oynanacak maçta Ederson'a kesik atmayı planlıyor. Deneyimli çalıştırıcı Ederson'un yerine kalede Tarık Çetin'e forma verecek.

