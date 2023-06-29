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Spor

Fenerbahçe'de yeni hedef Dennis Man

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin transfer listesindeki yeni isim Parma forması giyen başarılı sağ kanat oyuncusu Dennis Man oldu.

Sabah29 Haziran 2023 Perşembe 14:02 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de yeni hedef Dennis Man
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Spor Toto Süper Ligde şampiyonluk parolasıyla çalışmalara başlayacak olan Fenerbahçe'de transferler gerçekleşmeye başladı.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları forvet hattıyla da sınırlı kalmayacak. İtalya Serie B ekibi Parma'nın sağ kanat oyuncusu Dennis Man'ın Fenerbahçe'ye önerildiği ifade edildi.

GÖRÜŞME YAPILDI

Fenerbahçe 24 yaşındaki Rumen kanat oyuncusunun şartlarını değerlendirmeye aldı. Yöneticiler, Dennis Man'in menajeri Gigi Becali ile de bir görüşme yaptığı öğrenildi.

30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Rumen futbolcu, sezonu 6 gol ve 2 asistle tamamladı.

KULÜBEDEN ÇIKAMADI

Fenerbahçe yönetimi geçen sezon devre arasında Parma'dan Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde'yi transfer etmiş, ancak 22 yaşındaki oyuncu yedek kulübesinden çıkamamıştı.

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