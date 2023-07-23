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Spor

Fenerbahçe'de yeni orta saha operasyonu Morten Hjulmand

Fenerbahçe gelecek sezona güçlü bir kadro ile başlamak için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip orta sahaya Lecce forması giyen Danimarkalı oyuncu Morten Hjulmand'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar...

23 Temmuz 2023 Pazar 09:06 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de yeni orta saha operasyonu Morten Hjulmand
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Fenerbahçe orta saha takviyesi için aradığı ismi Becao ve Dzeko'da olduğu gibi yine Serie A'da buldu.

La Gazzetta'nın haberine göre Fenerbahçe, Lecce'nin kaptanı Danimarkalı Morten Hjulmand'ı istiyor. Fenerbahçe'nin Lecce tarafından 18 milyon euro değer biçilen Hjulmand'a ise 10 milyon euroya ek olarak Joao Pedro takasını teklif edeceği ifade edildi.

MAAŞ SORUNU ÇIKABİLİR

Fenerbahçe'den ayrılmak istediği belirtilen Joao Pedro'nun maaşının Lecce için yüksek olabileceği kaydedilirken transferin bu şekliyle karmaşık olabileceği vurgulandı.

Orta sahada her iki yönlü olarak oynayabilen Hjulmand geçen sezon Lecce'de 36 maçta 5 asist üreterek istikrarıyla da kaptanlığa kadar yükselmişti.

Hjulmand Lecce kadrosuna 2021 yılında Avusturya ekibi Admira Wacker'den 170 bin euroya katılmıştı.

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