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Spor

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri devam ediyor

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe'de dün başlayan sağlık kontrolleri bugün de devam etti.

AA23 Haziran 2024 Pazar 13:07 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri devam ediyor
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Fenerbahçe'de futbolcuların yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri devam ediyor.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kan tetkikleri ile başlayan sağlık kontrolünde oyuncularımız ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı." bilgisi verildi.

Sağlık kontrolünden geçen futbolcular arasında, Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ten transfer ettiği Levent Mercan da yer aldı.

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