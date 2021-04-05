05 Nisan 2021 Pazartesi 20:24 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 20:24

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasından sonra teknik sorumlu olarak göreve gelen Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli ekibin başında ilk maçına çıktı. Belözoğlu'nun yanı sıra teknik ekibe dahil olan yardımcı antrenör Erdinç Sözer de ilk maçında görev aldı.

Emre Belözoğlu, ligin 31'inci haftasında Beşiktaş ile oynadıkları maçın 11'ine göre 3 değişikliğe gitti. Sarı-lacivertli ekipte hastalığı sebebiyle kadroda bulunmayan Nazım Sangare'nin yokluğunda sağ bekte Gökhan Gönül, Osayi Samuel ile İrfan Can Kahveci'nin yedekler arasında yer almasından dolayı ise Sinan Gümüş ve Ozan Tufan ilk 11'de görev aldı.

Sarı-lacivertli ekipte Sinan Gümüş, ligde 13 maç sonra ilk 11'de forma giydi.

3 AY SONRA...



Ligde en son 11 Ocak'ta oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta 11'de görev alan Sinan Gümüş, sonrasındaki 13 maçın 7'sinde sakatlık sebebiyle görev alamazken 3 maçta yedekler arasında yer aldı. Sinan Gümüş 3 maçta ise oyuna dahil olmadı.