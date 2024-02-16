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Spor

Fenerbahçe'de yeni sözleşme görüşmeleri sezon sonuna kaldı

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmeleri sona erecek olan Michy Batshuayi ile Mert Hakan Yandaş için karar lig bitimine kaldı.

Fanatik16 Şubat 2024 Cuma 10:18 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de yeni sözleşme görüşmeleri sezon sonuna kaldı
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Fenerbahçe'de Michy Batshuayi ile Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Yeni kontratlar hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Fanatik'in haberine göre; Michy Batshuayi'ye yurt dışından ilgi var. Mert Hakan'ı ise yurt içinden birçok takım istiyor. Sarı lacivertli yönetim, bu futbolcularla ilgili kararı sezon sonuna bıraktı.

Bunun iki nedeni var. İlki, oyuncuların tamamen şampiyonluk yarışına odaklanması. İkincisi ise Ali Koç'un yeni dönemde aday olmayacağını açıklaması. Bu nedenler imza görüşmeleri lig bitimine bırakıldı.

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