Fenerbahçe'de yeni sözleşme görüşmeleri sezon sonuna kaldı

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi ile Mert Hakan Yandaş'ın sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Yeni kontratlar hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Fanatik'in haberine göre; Michy Batshuayi'ye yurt dışından ilgi var. Mert Hakan'ı ise yurt içinden birçok takım istiyor. Sarı lacivertli yönetim, bu futbolcularla ilgili kararı sezon sonuna bıraktı.

Bunun iki nedeni var. İlki, oyuncuların tamamen şampiyonluk yarışına odaklanması. İkincisi ise Ali Koç'un yeni dönemde aday olmayacağını açıklaması. Bu nedenler imza görüşmeleri lig bitimine bırakıldı.