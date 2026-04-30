Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak seçim sonrası başkanlık koltuğuna oturacak olan ismi zor bir süreç bekliyor. Adaylıklarını açıklayan Mehmet Aydınlar, Barış Göktürk ve Hakan Safi'nin söylemlerinde "Şampiyonluk için güçlü bir futbol takımı oluşturulması gerekiyor" vurgusu dikkatlerden kaçmıyor. Ancak başkan adaylarının bu söylemlerini yerine getirmesi için çok zorlu bir engeli de aşmaları gerekiyor.

Kanarya'nın bu sezon kiralık olarak gönderdiği 12 oyuncuyla birlikte kadrodaki oyuncu sayısı 40'ı bulacak. Sezon sonunda F.Bahçe'de sadece 4 oyuncunun sözleşmesi bitiyor.

KADRO KALABALIK AMA TALİP AZ

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte Fenerbahçe'nin ana kadrosunda tam 36 oyuncu yer alacak. Bu oyuncuların yıllık maaş toplamının 120 milyon euro civarında olduğu biliniyor. Seneye şampiyonluk yarışı vermesi için iyi bir kadro kurmak isteyecek olan Sarı-Lacivertliler'in, kadrosundaki oyuncuların büyük bir bölümü ile yollarını ayırması gerekiyor. Bu ayrılık maliyetinin ise en az 30 milyon euroyu bulacağı belirtiliyor. Oosterwolde ve Asensio dışında kulübe gelen resmi bir teklif de yok.

36 FUTBOLCUNUN 20'Sİ YABANCI

Yeni sezon kadrosundaki 36 oyuncunun 20 tanesi yabancı... TFF'nin yeni sezonda uygulayacağı yabancı kuralı 12+4'ten 10+4'e inecek. Kulüpler Birliği bu rakamın 12+4'te kalmasını istiyor. Bu konudaki çalışmalar devam ediyor. Son karar sezonun bitimiyle birlikte verilecek. İki seçenekten birinin uygulanması durumunda Fenerbahçe'nin kadrosundaki yabancı futbolcuların büyük bir bölümüyle yolları ayırıp yeni transfer için de yer açması gerekiyor. Avrupa arenasında oynanacak ön eleme maçları nedeniyle takımın sezonu erken açması da başkan adaylarını bu konuda zorlayacak bir diğer süreç olacak.

2026'DA BİTENLER

1- Emre Mor 2026

2- Tarık Çetin 2026

3- Mert Hakan Yandaş 2026

4- Edson Alvarez 2026 (Kir.)

2027'DE BİTENLER

1- Emre Demir 2027

2- Omar Fayed 2027

3- Cengiz Ünder 2027

4- İrfan Can E. 2027

5- Çağlar Söyüncü 2027

6- Mert Müldür 2027

7- Nelson Semedo 2027

8- Fred 2027

2028'DE BİTENLER

1- Asensio 2028

2- Talisca 2028

3- Ederson 2028

4- Mert Günok 2028

5- E.Can Biterge 2028

6- Jayden Oosterwolde 2028

7- Yiğit Fidan 2028

8- Diego Carlos 2028

9- K.Efe Üregen 2028

10- Archie Brown 2028

11- Levent Mercan 2028

12- İsmail Yüksek 2028

13- N'Golo Kante 2028

14- Amrabat 2028

15- İrfan Can K. 2028

16- Rodrigo Becao 2028

17- Bartuğ Elmaz 2028

18- Dominik Livakovic 2028

19- Oğuz Aydın 2028

2029'DA BİTENLER

1- Kerem Aktürkoğlu 2029

2- Milan Skriniar 2029

3- Ognjen Mimovic 2029

4- Yiğit Efe Yıldırım 2029

2030'DA BİTENLER

1- Anthony Musaba 2030

2- Dorgeles Nene 2030

3- A.Aziz Fall 2030

4- Matteo Guendouzi 2030

5- Sidiki Chérif 2030