Fenerbahçe’de yeniler, ilk kez Galatasaray derbisinde
Fenerbahçe’nin yeni transferleri Max Kruse, Zanka, Gustavo, Altay ve Vedat ilk kez Galatasaray derbisinde sahaya çıktı.
- İHA
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide sarı-lacivertlilerin yeni transferleri, Max Kruse, Zanka, Gustavo, Altay ve Vedat ilk kez sahada yer aldı. Geçtiğimiz sezonda sakatlığı sebebiyle forma şansı bulamayan Tolga Ciğerci’de bu maçta ilk 11’de görev yaparak ilk kez eski takımına karşı forma giydi.
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