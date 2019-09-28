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Fenerbahçe’de yeniler, ilk kez Galatasaray derbisinde

Fenerbahçe’nin yeni transferleri Max Kruse, Zanka, Gustavo, Altay ve Vedat ilk kez Galatasaray derbisinde sahaya çıktı.

  • İHA
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide sarı-lacivertlilerin yeni transferleri, Max Kruse, Zanka, Gustavo, Altay ve Vedat ilk kez sahada yer aldı. Geçtiğimiz sezonda sakatlığı sebebiyle forma şansı bulamayan Tolga Ciğerci’de bu maçta ilk 11’de görev yaparak ilk kez eski takımına karşı forma giydi. 

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