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Spor

Fenerbahçe'de yıldız oyuncu apar topar ayrılıyor! Gözünün yaşına bile bakılmadı

Ara transfer döneminin açılmasıyla çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'de sezon başında kadroya katılan ve hayal kırıklığına uğratan yıldız oyuncu ile yollar ayrılıyor. İşte detaylar...

27 Ocak 2023 Cuma 18:07 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de yıldız oyuncu apar topar ayrılıyor! Gözünün yaşına bile bakılmadı
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Fenerbahçe'de sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Bruma için yol ayrımına gelindi. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin zorunlu satın alma opsiyonu kullanarak bonservisini aldığı yıldız oyuncunun yeni adresi de belli oldu.

FENERBAHÇE'DE BRUMA, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Geçtiğimiz yaz yaptığı transferlerle büyük ses getiren Fenerbahçe'nin transferlerinden bazıları hayal kırıklığına uğrattı. Sarı-lacivertlilerde bu isimlerin başında Bruma geldi. Geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan Portekizli oyuncu kadro dışı kalarak lisansı dahi çıkarılmamıştı.

BONSERVİSİNİN ALINMASINA TEPKİ YAĞDI

Ara transfer döneminin açılmasının ardından Fenerbahçe'den şaşırtan bir hamle geldi. Bruma'nın 4.25 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisinin alması eleştirilerin hedefi olmuştu.

YOLLAR AYRILIYOR VE YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Bruma'nın akıbeti belli oldu. Sarı-lacivertlilerden ayrılmaya hazırlanan Portekizli yıldızın kiralık olarak Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'e gönderileceği ileri sürüldü.

SADECE 5 MAÇA ÇIKTI

Bruma, bu sezon Fenerbahçe formasıyla yalnızca 5 resmi maça çıktı ve toplam 192 dakika süre alabildi. 28 yaşındaki Portekizli oyuncu, 1 asistle skora etki edebildi.

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