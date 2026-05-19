Fenerbahçe'de yıldızlar sahne aldı! Talisca ve Asensio dikkat çekti...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunu 2. sırada tamamladı. Sarı-lacivertlilerde, Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca ile İspanyol oyuncu Marco Asensio gösterdiği performansla dikkat çekti. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ19 Mayıs 2026 Salı 17:22
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 heyecanı geride kaldı.

Ligi ikinci sırada bitiren sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 play-off turunda veda etti.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na ise çeyrek finalde havlu attı.

Anderson Talisca, çıktığı 45 maçta 27 gol kaydederek sarı lacivertlilerin en golcü oyuncusu oldu.

Ligin ilk bölümünde 10 numarada forma giyen Brezilyalı oyuncu, sezonu santrfor olarak tamamladı.

12 gol pası veren Marco Asensio ise Trendyol Süper Lig'in asist kralı oldu.

Tüm kulvarlarda 13 golün hazırlayıcısı olan İspanyol yıldız, bu alanda takımının zirvesinde yer aldı.

Bu sezon sarı lacivertli formayla 38 maça çıkan deneyimli futbolcu, 13 kez de gol sevinci yaşadı.

Kerem Aktürkoğlu ise ilk sezonunda 25 gol katkısı verdi.

44 maçta 15 gol atan 27 yaşındaki futbolcunun 10'da asisti bulunuyor.

Milli futbolcu, ligin son haftasında İkas Eyüpspor filelerine 2 gol göndererek sezonu noktaladı.

