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Spor

Fenerbahçe'de yolun sonu! Edin Dzeko valizini topladı

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bosnalı yıldız Edin Dzeko'nun geleceği netleşti. 39 yaşındaki deneyimli forvet Edin Dzeko takımdan ayrılma kararı verdi. İşte detaylar...

TRT Spor22 Nisan 2025 Salı 14:31 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de yolun sonu! Edin Dzeko valizini topladı
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Fenerbahçe'nin 2023 yazında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Edin Dzeko'nun sözleşmesi sezon sonu itibarıyla sona eriyor.

GELECEĞİ BELLİ OLDU!

Takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan 39 yaşındaki tecrübeli golcünün geleceği netlik kazandı.

Fenerbahçe, Edin Dzeko ile sözleşme yenilemeyecek. Sarı-lacivertli futbolcu sezonun sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe ile yollarını ayıracak.

Geçtiğimiz günlerde Dzeko'nun Hajduk Split ile anlaşmaya vardığı ve kariyerini Hırvatistan'da sürdüreceği iddia edilmişti.

FENERBAHÇE KARNESİ

Edin Dzeko, Fenerbahçe kariyerinde 94 maça çıktı. Bosna Hersekli futbolcu bu karşılaşmalarda 44 gol ve 18 asistlik performans gösterdi.

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