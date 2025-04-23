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Spor

Fenerbahçe'de yönetim kararını verdi! Jose Mourinho ile devam

Kayserispor beraberliği sonrası Galatasaray ile puan farkını açan Fenerbahçe'de futbolcular ve Jose Mourinho tepki görmeye devam ediyor. Sarı lacivertli yönetim ise kongre kararı almazken Portekizli çalıştırıcı ile yola devam kararı aldı. İşte detaylar...

AKŞAM23 Nisan 2025 Çarşamba 09:17 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de yönetim kararını verdi! Jose Mourinho ile devam
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Kayserispor beraberliği ile 33. haftaya lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde giren Fenerbahçe'de yönetim, oyuncular ve teknik direktör Jose Mourinho, taraftardan yoğun tepki görmeye devam ediyor. Şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan sarı lacivertlilerde yönetimin kongre gibi bir düşüncesi yok. Portekizli çalıştırıcı ile devam etme kararı alan Kanarya, dün Mourinho ile bir değerlendirme yaptı. Gelecek sezonun da ön planlamasının yapıldığı öğrenildi. İddialara göre; sezon sonunda bazı isimlerle yollar ayrılacak, Mourinho'ya yıldız transferlerle dolu bir kadro yapılacak.

KARTAL YARIŞTAN KOPMAMIŞTI

Bu gelişmelerle birlikte Fenerbahçe'nin Mourinho ile devam etme kararı dikkat çekti. 2010-2013 yılları arasında Aykut Kocaman ile 3 yıl çalışan Sarı-Lacivertliler, tecrübeli hocanın ardından hiçbir teknik direktörle üst üste 2 sezon geçirmedi. Kanarya, Ali Koç'un başkanlığı döneminde 11 farklı teknik adamla çalıştı. Geçen sezon İsmail Kartal ile ligi 99 puanla ikinci olarak tamamlayan Fenerbahçe'de yine ayrılık yaşandı. Mourinho ile İsmail Kartal'ın ligdeki 32 haftalık performansına bakıldığında çıkan sonuç dikkat çekti. Kartal, geçen sezon 32. haftada 85 puan toplayarak Galatasaray'ın 2 puan gerisindeydi.

SADECE TRABZONSPOR'A KAYBETTİ

İsmail Kartal, geçen sezon G.Saray'a karşı 1 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti. Fenerbahçe o dönemde Beşiktaş'ı iki maçta da yenmeyi başardı. İsmail Kartal, geçen sezon tek kaybını iç sahada Trabzon'a karşı yaşadı. İkinci mücadelede ise rakibini devirdi. Mourinho ise G.Saray'a iç sahada kaybetti, deplasmanda berabere kaldı. Beşiktaş'a dışarda kaybetti. Öte yandan Türkiye Kupası çeyrek finalinde de evinde Sarı-Kırmızılılar'a yenildi. İsmail Kartal, geçen yıl ligde toplam 99 gol atarak 31 gol yedi. Mourinho'nun F.Bahçe'si ise 32 haftada 30 kez topu filelerinden aldı.

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