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  • Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri depremi! Direkt bileti kesildi
Spor

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri depremi! Direkt bileti kesildi

Fenerbahçe'nin sene başında rekor bedelle Sevilla'dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri beklentileri karşılayamadı. 27 yaşındaki oyuncu için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Faslı futbolcunun yeni durağı Suudi Arabistan olabilir. İşte Youssef En-Nesyri haberinin detayları...

11 Aralık 2024 Çarşamba 22:48 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri depremi! Direkt bileti kesildi
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Fenerbahçe'nin sene başında rekor bedelle Sevilla'dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri beklentileri karşılayamadı. 27 yaşındaki oyuncu için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Faslı oyuncunun yeni durağı Suudi Arabistan olabilir. İşte detaylar...

FENERBAHÇE YOUSSEF EN-NESYRI İÇİN GELEN TEKLİFKLERİ DEĞERLENDİRECEK

Fenerbahçe'ye 19.5 milyon euro bedelle Sevilla'dan transfer edilen Youssef En-Nesyri, sarı lacivertli formayla bu sezon 22 maça çıktı. Golcü futbolcu 6 gol ve 2 asistlik performans sergilerken, ara transferde takımdan ayrılacağı gündeme gelmişti. Youssef En-Nesyri için Suudi kulübü Al-Nassr, devreye girdi. Sarı-lacivertli ekibin bu teklifi değerlendirmeye alacağı ve yolların ayrılacağı öğrenildi.

TEKLİFE HAZIRLANIYORLAR

Öte yandan Suudi basını; Al-Nassr'ın teklifini duyurdu. Gelen bilgilere göre Al-Nassr, devre arası Fenerbahçe'nin kapısını bir kez daha çalacak. Kulübe yakın kaynaklar, 33 milyon euro dolaylarında bir rakamla sarı-lacivertli ekibe bir teklif daha iletileceğini belirtiyor.

Son yıllarda özellikle kariyerinin son dönemlerindeki futbolculara çok yüksek paralar harcayan Suudi Arabistan Ligi takımları, önümüzdeki transfer dönemlerinde nispeten daha genç ve formda oyunculara yönelecek.

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