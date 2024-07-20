Fenerbahçe'de adeta kördüğüme dönen Youssef En-Nesyri transferinde sona gelindi. Sarı lacivertliler, oyuncunun kulübü Sevilla'ya nihai teklifini iletti. Sevilla kaynaklarına yakın İspanyol ABC de Sevilla'nın haberine göre Kanarya, İspanyol ekibine En-Nesyri için 12 milyon euro peşin + 9 milyon euro taksit olmak üzere 21 milyon euroluk bir teklif yaptı. Faslı golcüye gelen miktarı kabul edilebilir bulan Sevilla, taksitleri beğenmedi. Sarı lacivertlilerden ödemenin 18 milyon eurosunun nakit, geri kalan 3 milyon euronun ise taksitle ödenmesi talep edildi.

SEVİLLA İLE İDMANA ÇIKMADI

Öte yandan Youssef En Nesyri cephesinin de gönlünün Jose Mourinho faktörü nedeniyle Fenerbahçe'den yana olduğu vurgulandı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, 27 yaşındaki Faslı forvetin dün gerçekleştirilen idmana çıkmadığını yazdı. Kulüp tarafından golcü futbolcunun sol dizindeki zorlanmadan dolayı antrenmana çıkmadığı bildirilse de En-Nesyri'nin antrenmana çıkmamasının transferle bağlantılı olabileceği de öne sürüldü. Önceki günlerde de oyuncunun önceliğinin para olmadığı ve Suudi Arabistan'ı bu sebeple reddettiği yazılmıştı.

SÖZLEŞMESİ 4 YILLIK OLACAK

Öte yandan Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun sosyal medyadan geçtiği bilgiye göre Fenerbahçe, Faslı golcü ile sözleşme şartlarında da anlaşmaya vardı. Sarı lacivertliler, 4 yıllık anlaştığı Youssef En-Nesyri'ye senelik 4 milyon euro garanti ücret verecek. Yıldız hücumcu, bu bedelin yanı sıra başarıya bağlı bonuslar da kazanacak. Kanarya'nın İtalyan devi Roma ve Suudi Arabistan'ın yeni ekibi Al Qadsiah'ın elinden kaptığı 27 yaşındaki başarılı santrfor; geçen sezon Sevilla formasıyla La Liga'da çıktığı 33 maçta 16 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı. Piyasa değeri ise 20 milyon euro...