Fenerbahçe tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle sarı lacivertlilere imza atan Youssef En-Nesyri sarı lacivertli formayla olan kariyerine tutuk bir başlangıç yapmıştı. Daha sonra üst üste attığı gollerle performansını yükselten başarılı santrforun özellikle derbi maçlarında sergilediği kötü oyun eleştirilmesine neden oldu.

Fenerbahçe'nin yaz aylarında elden çıkarmayı planladığı Youssef En-Nesyri için Suudi Arabistan ekibi yeniden devreye girdi.

AL NASSR'DA GÜNDEM YENİDEN YOUSSEF EN-NESYRİ

Ara transfer döneminde Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe'nin kapısını ısrarla çalan Al Nassr, Faslı golcü için yeniden devreye girmeye hazırlanıyor. Suudi basınında yer alan haberde; Al Nassr'ın yaz aylarında Youssef En-Nesyri için bir kez daha devreye gireceğini aktardı.

Ocak ayında ligde ve Avrupa'da devam eden iddiası nedeniyle gelen ciddi teklife rağmen 27 yaşındaki futbolcuyu takımda tutma kararı alan Fenerbahçe'nin ise bu kez En-Nesyri ile yollarını ayırabileceği belirtildi.

Sarı lacivertlilerin 30 milyon euronun üstünde bir bedelle Youssef En-Nesyri'yi elden çıkarması beklenirken yerine getirilecek golcü adaylarının da şimdiden belirlenmeye başladığı öğrenildi.

PREMIER LİG'DEN DE TALİBİ VAR

Youssef En-Nesyri için Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yanı sıra Premier Lig'in başarılı kulüplerinden West Ham United'ın da devreye girebileceği belirtildi. Fenerbahçe'nin yaz aylarında iki kulüp ile pazarlık için masaya oturması bekleniyor.

44 MAÇTA 32 GOL KATKISI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 44 maçta forma giyen Youssef En-Nesyri takımı adına 26 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Sarı lacivertlilerle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Faslı forvetin güncel piyasa değeri ise 24 milyon euro olarak belirlendi.

Star Gazetesi