Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu tarihi belli oldu

Fenerbahçe, olağanüstü mali genel kurul ve yüksek divan kurulu tarihlerini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Olağanüstü Mali Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 18 Ekim 2025 tarihinde, saat 10.30'da Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Ataşehir/İstanbul adresinde yer alan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.

Toplantıya ilişkin ayrıca, "İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul, 25 Ekim 2025 tarihinde aynı yer ve saatte, aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır." denildi.

Genel kurula katılma hakkı olan üye sayısının 50 bin 250 olduğu açıklandı.

YÜKSEK DİVAN KURULU TARİHİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'de Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısının tarihi de duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre toplantı, 18 Ekim Cumartesi günü 10.30-14.00 saatleri arasında Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak.