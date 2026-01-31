Fenerbahçe'de yüksek divan kurulu toplantısı yapıldı

Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, kulüp başkanı Sadettin Saran, eski başkan Ali Koç, eski divan başkanları Vefa Küçük ve Uğur Dündar, yönetim kurulu ve yüksek divan kurulu üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, "birlik ve beraberlik" mesajı verdi.

Fenerbahçe'nin tüm başarılarını "birlik ve beraberlik dönemlerinde" elde ettiğini dile getiren Mosturoğlu, "Fenerbahçelilik ruhlarımıza işlenmiş bir sevgidir. Bizi diğer kulüplerden ayıran da budur. Birlik ve beraberliği sağlamış, özlemini duyduğumuz dostluk ortamı oluşmuşken gereksiz ve gerçek olmayan gündemler bunların etrafındaki tartışmalarla bu iklimin zedelenmeye çalıştığını görmekteyiz. Hepimiz Fenerbahçe'yi seviyoruz, unutmamalıyız. Birbirimizle yarışmamız gereken tek alan Fenerbahçe'ye hizmettir." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Mosturoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün en büyük ihtiyacımız birlik ve beraberlik ortamını korumaktır. Yapıcı eleştiri elbette olmalıdır. Yapıcı her elştiriyi dinlemeliyiz. Caminın uzun süredir beklediği şampiyonluk hedefine büyük kararlılıkla ilerliyoruz. Fenerbahçe tarihine baktığımızda net bir gerçeği görürüz. Bu kulüp en büyük başarılarını camia olarak kenetlendiğinde elde etmiştir. Bugün de aynısını yapmalı ve takımlarımızın arkasında durmalıyız. Göreceksiniz ki bu olduğunda şampiyonluk bize çok daha yakın olacaktır."

Toplantıya dair diğer gelişmeler şöyle:

"BEKLENTİLERİN FARKINDAYIZ"

Fenerbahçe Genel Sekreteri Orhan Demirel: Camiamızın beklentilerinin farkındayız. Bu beklentileri yerine getirmek için tüm imkanlarımızla, sorumlulukla çalışıyoruz. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında, eski başkan Ali Şen için 50. yıl plaketi verildi.

Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıda, başkan Sadettin Saran, 40, 50, 60 ve 70 yılını dolduran üyelere plaketlerini verdi.

Saran, eski başkanlardan Ali Koç, divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu ve eski divan başkanları Vefa Küçük ile Uğur Dündar, Ali Şen'in 50. yıl plaketini oğlu Metin Şen ve torununa takdim etti. Bu esnada törende duygusal anlar yaşandı.

Kulüp genel sekreteri Orhan Demirel, "Kulübümüzün önceki başkanlarından Ali Şen'in 50. yılını kutluyorum. Ona acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ali Şen'in plaketinin takdiminde üyeler, uzun süre alkışladı.

SARAN DÖNEMİNDE 209 MİLYON € ÖDEME

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar: 21 Eylül tarihinden itibaren başkanımı Sadettin Saran yönetiminin yaptığı ödemler; Sporcu ve teknik adamlara 62,5 Milyon €, bonservis ödemeleri 45 Milyon €, kredi kapatma 90 Milyon €, menajer ödemeleri 4 Milyon €, vergi ödemeleri 8 Milyon € olmak üzere dört ayda 209 Milyon € ödeme gerçekleştirilmiştir.

"STADIN TAŞINMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu: Fenerbahçe Stadı'nın taşınması mümkün değildir. Fenerbahçe var olduğu sürece bu stadyum Fenerbahçe'nin olacaktır. Bu stadyumda alın terimiz vardır. Biz devlete stat yaptırmadık. Genel kurul müsaade ettiği sürece stadımız ilelebet bizim olacaktır.

"SARAN DEVAM ETMELİ"

Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi Ahmet Bulut: Fenerbahçe'nin yeni bir başkana ve seçime ihtiyacı yok! Sadettin Saran, seçim kararını gözden geçirmeli, görev süresinin sonuna kadar devam etmeli. Arkanızdayız sayın başkan, size sonsuz destek veririz. Söylentiler var, hepsi tırıvırı. Bu kulübün başkanını biz seçeriz, biz göndeririz. Kimse bir şeylere heveslenmesin.

