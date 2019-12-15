Fenerbahçeli yıldız 2 ay yok

Fenerbahçe'de Zajc 2 ay sahalardan uzak kalacak
Fenerbahçe, Miha Zajc’ın 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Fenerbahçe, Miha Zajc’ın 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Oyuncumuz Miha Zajc'ın sakatlığıyla ilgili çeşitli medya kuruluşlarında gerçeği yansıtmayan haberler sebebiyle açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.
Oyuncumuzun planlanan tedavisi doğrultusunda sahalara dönüşü 6 - 8 hafta olacaktır. Belirttiğimiz sürenin dışında kamuoyunda yer alan spekülatif iddiaların hiçbir gerçekliği yoktur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
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