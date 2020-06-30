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Spor

Fenerbahçe'de Zajc ile yollar ayrılıyor

Özel izin alarak ülkesine giden Fenerbahçe'nin Sloven oyuncusu Miha Zajc ile sezon sonunda yolların ayrılacağı öğrenildi.

30 Haziran 2020 Salı 10:38 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 10:38
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Fenerbahçe'de bir türlü bekleneni veremeyen Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, geçen hafta özel izin alarak apar topar ülkesine gitmişti. Zajc, bu nedenle Yeni Malatya maçında oynamadı.

Teknik ekip, 25 yaşındaki futbolcunun üzerini çizdi ve gönderilecekler listesinin en üstüne adını yazdı.

Yönetim, ocak ayında Brescia’nın talip olduğu Miha Zajc’ı satarak az da olsa gelir elde etmeyi umuyor.

Fenerbahçe geçen senenin devre arasında Sloven futbolcu için Empoli’ye 3.5 milyon Euro ve Salih Uçan’ın bonservisini vermişti.

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